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еЯсла в "Дії": когда родители смогут оформить "детские" без визитов в ЦНАП и ПФУ

12:07 04.06.2026 Чт
2 мин
Есть условие, при котором можно будет подать заявку онлайн
aimg Елена Чупровская aimg Дмитрий Левицкий
еЯсла в "Дії": когда родители смогут оформить "детские" без визитов в ЦНАП и ПФУ Фото: еЯсли в "Дії" этим летом - родители смогут получить 8 000 грн без очередей в ЦПАУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
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Родители, которые выходят на работу и имеют ребенка в возрасте от 1 до 3 лет, смогут оформить помощь "еЯсла" прямо в смартфоне.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миф о выборах в "Дії" и новые сервисы на лето: интервью с Минцифры".

Когда появится в "Дії"

Услуга заработает в первой половине лета 2026 года, рассказала Валерия Коваль, заместитель министра цифровой трансформации.

Подать заявление смогут мать, отец или законный опекун ребенка от 1 до 3 лет при одном условии - официальное трудоустройство и полный рабочий день на момент подачи.

Размер выплат

"Это тоже одна из тех услуг, которая будет запущена в ближайшее время, в первой половине лета", - сообщила представительница ведомства.

Ежемесячная помощь составляет 8 000 гривен на каждого ребенка. Если ребенок имеет инвалидность, применяется коэффициент 1,5 - выплата возрастает до 12 000 гривен.

На что можно потратить

Средства поступают на специальный счет "Дія.Картки" - ее можно открыть в несколько кликов. Тратить деньги можно только на целевые нужды ребенка - в соответствии с перечнем MCC-кодов, утвержденным постановлением правительства.

Напомним, ранее РБК-Украина писало о том, что правительство планирует объединить все "детские" выплаты в одну карту - цифровизация коснется сразу нескольких программ поддержки.

Также Кабмин отменил ограничения на сроки использования целевых "детских" выплат и унифицировал перечень разрешенных товаров для всех программ.

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