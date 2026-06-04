еЯсла в "Дії": когда родители смогут оформить "детские" без визитов в ЦНАП и ПФУ

Родители, которые выходят на работу и имеют ребенка в возрасте от 1 до 3 лет, смогут оформить помощь "еЯсла" прямо в смартфоне.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Миф о выборах в "Дії" и новые сервисы на лето: интервью с Минцифры" .

Когда появится в "Дії"

Услуга заработает в первой половине лета 2026 года, рассказала Валерия Коваль, заместитель министра цифровой трансформации.

Подать заявление смогут мать, отец или законный опекун ребенка от 1 до 3 лет при одном условии - официальное трудоустройство и полный рабочий день на момент подачи.

Размер выплат

"Это тоже одна из тех услуг, которая будет запущена в ближайшее время, в первой половине лета", - сообщила представительница ведомства.

Ежемесячная помощь составляет 8 000 гривен на каждого ребенка. Если ребенок имеет инвалидность, применяется коэффициент 1,5 - выплата возрастает до 12 000 гривен.

На что можно потратить

Средства поступают на специальный счет "Дія.Картки" - ее можно открыть в несколько кликов. Тратить деньги можно только на целевые нужды ребенка - в соответствии с перечнем MCC-кодов, утвержденным постановлением правительства.