EY назвала найкращих роботодавців України в воєнний період

Як йдеться в дослідженні, серед основних галузей найпривабливішим - і для кандидатів з досвідом, і для студентів - залишається ІТ-сектор.

Саме ІТ-компаній найбільше серед бажаних роботодавців. Зокрема, це такі компанії як Genesis, GlobalLogic, Google, EPAM, Apple, SoftServe. У перелік найбажаніших саме для працівників із досвідом також увійшли і інші ІТ-компанії - зокрема, Grammarly, Intellias и Microsoft Ukraine.

Крім ІТ-сектору найбільш популярними серед кандидатів на працевлаштування (і студентів, і професіоналів) були також роздрібна торгівля і сектор FMCG (виробники товарів щоденного попиту - харчі, особистої гігієни, косметики, тютюнових виробів тощо). Серед таких компаній до ТОП-10 роботодавців України зокрема ввійшла компанія "Філіп Морріс Україна".

Серед студентів також доволі популярним був сектор аудиту і консалтингу - зокрема, найбільш популярними були аудиторські компанії "Великої четвірки" - KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers і сама EY (до ребрендингу - Ernst & Young).

Доволі показова зміна (порівняно до попередніх років) - у 2022 р. значно підвищився інтерес до працевлаштування в державному секторі. Зокрема, зросла кількість бажаючих працювати в Офісі президента України, Верховній раді України та Збройних силах України.

Також пандемія і початок повномасштабної війни РФ проти України внесли до переліку основних пріоритетів діючих і майбутніх працівників фактор можливості працювати дистанційно. Про важливість дистанційної роботи заявляють 50% працівників із досвідом і 58% студентів.

Проте все ж таки інші фактори залишаються ключовими у підборі роботодавця. Для працівників із досвідом це розмір заробітної плати (69%), самореалізація (60%), корпоративна культура (58%), кар’єрне зростання та позиція компанії на ринку (по 54%).

Для студентів найбільш важливими факторами при пошуку роботодавця є кар’єрне зростання (78%), самореалізація (70%), готовність компанії брати на роботу студентів, наявність програм стажування та розмір зарплати (усі - по 67%).

Ситуація з роботою в Україні

Попит на робочу силу в Україні в травні 2023 року впевнено зростав. Зростання кількості резюме практично зупинилося, тоді як кількість вакансій продовжує зростати (крім ІТ-сектору, де ситуація складна).

Нагадаємо, у базі даних Державної служби зайнятості станом на травень 2023 року зареєстровано 36 тисяч вакансій. Деякі роботодавці готові платити до 70 тисяч гривень на місяць.

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