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Попит на робочу силу в Україні впевнено зростає: у НБУ назвали причини

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Україна, Середа 07 червня 2023 12:48
Попит на робочу силу в Україні впевнено зростає: у НБУ назвали причини Фото: роботи стало більше (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Попит на робочу силу в Україні в травні 2023 року впевнено зростав, що частково може бути пов'язане із сезонністю, зокрема сільськогосподарськими роботами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Макроекономічний та монетарний огляд НБУ (червень 2023 року).

За даними НБУ, зростання кількості резюме практично зупинилося, тоді як кількість вакансій продовжує зростати (крім ІТ-сектору, де ситуація складна).

Попит на робочу силу в Україні впевнено зростає: у НБУ назвали причини

"Частково зростання попиту на робочу силу пов'язано із сезонністю, зокрема, с/г роботами, а частково мобілізацією співробітників, у тому числі критичних, та посиленням складнощів із пошуком персоналу", - йдеться в огляді.

Попит на робочу силу в Україні впевнено зростає: у НБУ назвали причини

У результаті кількість претендентів на одну вакансію суттєво знизилася і в травні 2023 року була близькою до рівня травня 2021 року, повідомили в НБУ.

Попит на робочу силу в Україні впевнено зростає: у НБУ назвали причини

Зарплати в Україні

За даними НБУ, реальні зарплати (з урахуванням інфляції) у приватному секторі України практично припинили падіння. Однак подальше їх зростання стримуватиметься складним фінансовим станом підприємств та високим рівнем невизначеності.

НБУ прогнозує, що середня номінальна зарплата в Україні у 2023 році зросте на 21,9%, а реальна (з урахуванням інфляції) на 3,7%.

За даними ПФУ, у березні номінальна зарплата зросла на 3,1%, в то час як реальна (з урахування інфляції) впала на 18%.

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Зарплата в Україні Національний банк України
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