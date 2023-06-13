EY назвала лучших работодателей Украины в военный период

Как говорится в исследовании, среди основных отраслей наиболее привлекательным - и для кандидатов с опытом, и для студентов - остается ІТ-сектор.

Именно ІТ-компаний больше среди желаемых работодателей. В частности, это такие компании как Genesis, GlobalLogic, Google, EPAM, Apple, SoftServe. В список самых желанных именно для работников с опытом также вошли и другие IТ-компании - в частности, Grammarly, Intellias и Microsoft Ukraine.

Помимо ІТ-сектора наиболее популярны среди кандидатов на трудоустройство (и студентов, и профессионалов) были также розничная торговля и сектор FMCG (производители товаров ежедневного спроса - продукты, личной гигиены, косметики, табачных изделий и т.д.). Среди таких компаний в ТОП-10 работодателей Украины, в частности, вошла компания "Филипп Моррис Украина".

Среди студентов также довольно популярен сектор аудита и консалтинга - в частности, наиболее популярными были аудиторские компании "Большой четверки" - KPMG, Deloitte, PricewaterhouseCoopers и сама EY (до ребрендинга - Ernst & Young).

Довольно показательная смена (по сравнению с предыдущими годами) - в 2022 г. значительно повысился интерес к трудоустройству в государственном секторе. В частности, выросло количество желающих работать в Офисе президента Украины, Верховной раде Украины и Вооруженных силах Украины.

Также пандемия и начало полномасштабной войны РФ против Украины внесли в список основных приоритетов действующих и будущих работников фактор возможности работать дистанционно. О значимости дистанционной работы заявляют 50% работников с опытом и 58% студентов.

Однако все же другие факторы остаются ключевыми в подборе работодателя. Для работников с опытом это размер заработной платы (69%), самореализация (60%), корпоративная культура (58%), карьерный рост и позиция компании на рынке (по 54%).

Для студентов наиболее важными факторами при поиске работодателя есть карьерный рост (78%), самореализация (70%), готовность компании брать на работу студентов, наличие программ стажировки и размер зарплаты (все – по 67%).

Ситуация с работой в Украине

Спрос на рабочую силу в Украине в мае 2023 уверенно рос. Рост количества резюме практически остановился, в то время как количество вакансий продолжает расти (кроме ІТ-сектора, где ситуация сложная).

Напомним, в базе данных Государственной службы занятости по состоянию на май 2023 зарегистрировано 36 тысяч вакансий. Некоторые работодатели готовы платить до 70 тысяч гривен в месяц.