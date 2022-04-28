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ExxonMobil начала снижать добычу нефти на проекте "Сахалин-1", - Reuters

Фото: ExxonMobil начала снижать добычу нефти на проекте "Сахалин-1" (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Exxon Mobil заявила, что ее российское подразделение Exxon Neftegas объявило о форс-мажорных обстоятельствах в отношении своих операций по проекту "Сахалин-1", где из-за санкций в отношении России становится все труднее отгружать нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Проект «Сахалин-1» добывает российскую сырую нефть "Сокол" у побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке России, экспортируя около 273 000 баррелей в день, в основном в Южную Корею, а также в другие страны, включая Японию, Австралию, Таиланд и США.

После вторжения России в Украину 24 февраля Exxon заявила 1 марта, что выведет активы на сумму около 4 миллиардов долларов и прекратит все свои операции в России, включая "Сахалин-1".

Представитель Exxon Джули Кинг заявила, что производитель нефти предпринимает шаги для выхода из проекта "Сахалин-1", что включает в себя выполнение договорных и коммерческих обязательств.

Напомним, ExxonMobil заморозила проект СПГ в России стоимостью 4,2 млрд долларов.

Мы также писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что эмбарго на нефть должно быть в 6 пакете санкций против России.

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ExxonMobilНефть