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ExxonMobil почала знижувати видобуток нафти на проєкті "Сахалін-1", - Reuters

Фото: ExxonMobil почала знижувати видобуток нафти на проєкті "Сахалін-1" (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Exxon Mobil заявила, що її російський підрозділ Exxon Neftegas оголосив про форс-мажорні обставини щодо своїх операцій по проєкту "Сахалін-1", де через санкції щодо Росії стає все важче відвантажувати нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Проєкт "Сахалін-1" видобуває російську сиру нафту "Сокіл" біля узбережжя острова Сахалін на Далекому Сході Росії, експортуючи близько 273 000 барелів на день, в основному в Південну Корею, а також в інші країни, включаючи Японію, Австралію, Таїланд і США.

Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого Exxon заявила 1 березня, що виведе активи на суму близько 4 мільярдів доларів і припинить всі свої операції в Росії, включаючи "Сахалін-1".

Представник Exxon Джулі Кінг заявила, що виробник нафти робить кроки для виходу з проєкту "Сахалін-1", що включає в себе виконання договірних і комерційних зобов'язань.

Нагадаємо, ExxonMobil заморозила проєкт СПГ в Росії вартістю 4,2 млрд доларів.

Ми також писали про те, що президент України Володимир Зеленський заявив про те, що ембарго на нафту має бути в 6 пакеті санкцій проти Росії.

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ExxonMobilНафта