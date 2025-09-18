ua en ru
Exxon Mobil отказалась возвращаться в Россию требует вернуть 4,6 млрд долларов

США, Четверг 18 сентября 2025 14:57
Exxon Mobil отказалась возвращаться в Россию требует вернуть 4,6 млрд долларов Фото: Exxon Mobil опровергла слухи (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Крупнейшая американская нефтяная компания Exxon Mobil не собирается возобновлять деятельность в России. Вместо этого нефтяной гигант добивается компенсации за потерянные активы.

Об этом заявил генеральный директор компании Даррен Вудс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Financial Times.

ExxonMobil ушла с российского рынка в 2022 году после введения западных санкций из-за войны против Украины. При выходе компания списала миллиарды долларов убытков.

Переговоры о компенсации

По словам Вудса, переговоры с российскими властями касаются исключительно компенсации за экспроприированные активы. Москва изъяла имущество компании на сумму 4,6 млрд долларов.

"Мы ведем переговоры о возврате этих средств, но не рассматриваем возможность новых инвестиций", - подчеркнул глава ExxonMobil.

Арбитражный иск

Обсуждения начались в начале 2023 года, вскоре после того как ExxonMobil подала иск в международный арбитраж против правительства Владимира Путина.

Компания требует возмещения убытков, но исключает любые планы по возобновлению деятельности на российском рынке.

Тайные переговоры Москвы и Вашингтона

По информации Reuters., американские и российские чиновники обсуждали несколько энергетических сделок в кулуарах переговоров в августе.

Переговоры велись во время визита американского спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву, где он встречался с Владимиром Путиным и его представителем Кириллом Дмитриевым.

По данным трех источников, обсуждалась возможность возвращения Exxon Mobil в проект "Сахалин-1". Еще одна идея заключалась в поставках американского оборудования для российских СПГ-проектов, таких как Arctic LNG 2, находящихся под западными санкциями.

Exxon покинула Россию в 2022 году после вторжения в Украину, списав убытки в 4,6 млрд долларов. Ее доля в 30% в проекте "Сахалин-1" была конфискована Кремлем.

ExxonMobil Российская Федерация
