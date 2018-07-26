В Евростате рассказали, в каких странах ЕС больше всего самоубийц

Меньше всего самоубийств в ЕС происходит на Кипре и в Греции

Согласно данным Евростата среди стран Евросоюза в Литве - наибольшее количество самоубийц, передает издание Yle.

Указано, что в стране на сто тысяч человек ежегодно приходится по 30 суицидов.

За Литвой в рейтинге идут Латвия, Венгрия (по 19) и Бельгия (17). В Финляндии этот показатель достигает 13 человек на сто тысяч человек населения ежегодно, во Франции - 14.

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Отметим, что Германия и Швеция в рейтинге держатся в середине шкалы.

Подчеркивается, что меньше всего самоубийств в ЕС происходит на Кипре и в Греции. По сравнению с жителями этих стран литовцы в 6-7 раз чаще решают свести счеты с жизнью.

Добавим, что Финляндия первой в мире в 1980-е годы разработала национальную программу предотвращения суицидов. Указано, что результатом этого стало резкое уменьшение количества самоубийств, в частности через улучшенное лечение депрессий.

Напомним, 24 июля РБК-Украина сообщало, что основательница движения Femen Оксана Шачко совершила самоубийство в Париже (Франция). По словам знакомых девушки, она уже несколько раз прибегала к попыткам самоубийства.

20 июля в селе Ричка Косовского района Ивано-Франковской области парень и девушка совершили самоубийство, в сентябре пара планировала пожениться.