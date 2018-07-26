У Євростаті розповіли, у яких країнах ЄС найбільше самогубців

Найменше самогубств у ЄС відбувається на Кіпрі і в Греції

Згідно з даними Євростату серед країн Євросоюзу у Литві - найбільша кількість самогубців, передає видання Yle.

Вказано, що у країні на сто тисяч осіб щорічно припадає по 30 суїцидів.

За Литвою у рейтингу йдуть Латвія, Угорщина (по 19) та Бельгія (17). У Фінляндії цей показник сягає 13 осіб на сто тисяч душ населення щорічно, у Франції - 14.

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Зазначимо, що Німеччина і Швеція у рейтингу тримаються у середині шкали.

Підкреслюється, що найменше самогубств у ЄС відбувається на Кіпрі і в Греції. У порівнянні з жителями цих країн литовці в 6-7 разів частіше вирішують звести рахунки з життям.

Додамо, що Фінляндія першою у світі в 1980-ті роки розробила національну програму запобігання суїцидам. Вказано, що результатом цього стало різке зменшення кількості самогубств, зокрема через покращене лікування депресій.

Нагадаємо, 24 липня РБК-Україна повідомляло, що засновниця руху Femen Оксана Шачко вчинила самогубство в Парижі (Франція). За словами знайомих дівчини, вона вже кілька разів вдавалася до спроб самогубства.

20 липня у селі Річка Косівського району Івано-Франківської області хлопець та дівчина вчинили самогубство, у вересні пара планувала одружитися.