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Євростат порівняв ціни на алкоголь в країнах Європи

Новини » Економіка    08.09.2019 - 15:29
Євростат порівняв ціни на алкоголь в країнах Європи
Фото: вино (РБК-Україна)

Самий дорогий алкоголь у Фінляндії, найдешевший в Болгарії і Румунії

Євростат оприлюднив індекси цін на алкогольні напої в Європейському союзі (ЄС) за 2018 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, найвищий рівень цін на алкоголь був зафіксований у Фінляндії - 182% від середнього по Євросоюзу. Далі йдуть Ірландія (177%) і Швеція (152%). Дорогий алкоголь в Греції - 133% і Великобританії - 129%, Естонії - 126% і Данії - 124% від середнього рівня.

Євростат порівняв ціни на алкоголь в країнах Європи

Найнижчими ціни на алкогольні напої в 2018 році були в Болгарії і Румунії (74% від середнього рівня), а також в Угорщині (77%).

Євростат порівняв ціни на алкоголь в країнах Європи

Нагадаємо, за даними Євростату, в 2018 році самий високий рівень цін на продукти було зафіксовано в Данії - 130% від середнього по Євросоюзу. Далі йдуть Люксембург і Австрія (125%), Ірландія і Фінляндія (по 120%) і Швеція (117%).

Як повідомляло РБК-Україна, ціни на електроенергію для побутових споживачів в Європейському союзі (ЄС) у другій половині 2018 року варіювалися від 10 євро за 100 кВтг у Болгарії до 30 євро за 100 кВтг у Данії, Німеччини та Бельгії.

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