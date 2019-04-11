Евростат назвал страны ЕС с самой высокой почасовой оплатой труда

Средние почасовые затраты на рабочую силу в 2018 году (исключая сельское хозяйство и государственное управление) оцениваются в 27,4 евро в Европейском союзе (ЕС) и 30,6 евро в зоне евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Евростат.

По данным статистического ведомства Евросоюза, самые низкие почасовые затраты на рабочую силу зафиксированы таких странах, как Болгария (5,4 евро), Румыния (6,9 евро), Литва (9,0 евро), Венгрия (9,2 евро) и Латвия (9,3 евро), а самая высокая в таких странах, как Дания (43,5 евро), Люксембург (40,6 евро), Бельгия (39,7 евро), Швеция (36,6 евро), Нидерланды (35,9 евро) и Франция (35,8 евро).

Почасовая стоимость рабочей силы в промышленности составила 27,4 евро в ЕС и 33,2 евро в зоне евро. В сфере услуг она составили 27,0 и 29,6 евро соответственно. В строительстве почасовые затраты на рабочую силу составили 25,0 евро в ЕС и 27,6 евро в зоне евро.

Затраты на оплату труда состоят из зарплаты и не связанных с зарплатой расходов (например, социальных взносов работодателей). Доля этих расходов затрат в общем объеме затрат на рабочую силу составляла 23,7% в ЕС и 25,6% в зоне евро.

Таким образом, средняя почасовая оплата труда в Дании составляет около 37,5 евро.

Напомним, что ожидаемая продолжительность трудовой деятельности странах Европейского союза (ЕС) в 2017 году составила 36 лет, что на три года больше, чем в 2000 году. По данным статистической службы ЕС, продолжительность трудовой жизни колеблется от 32 лет в Италии до 42 лет в Швеции.

Как сообщало РБК-Украина, показатель фактического индивидуального потребления на душу населения в странах ЕС в 2017 году варьировался от 54% в Болгарии до 132% в Люксембурге.