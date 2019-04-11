Євростат назвав країни ЄС з найвищою погодинною оплатою праці

Середні погодинні витрати на робочу силу у 2018 році (виключаючи сільське господарство і державне управління) оцінюються в 27,4 євро в Європейському союзі (ЄС) і 30,6 євро в зоні євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Євростат.

За даними статистичного відомства Євросоюзу, найнижчі погодинні витрати на робочу силу зафіксовані таких країнах, як Болгарія (5,4 євро), Румунія (6,9 євро), Литва (9,0 євро), Угорщина (9,2 євро) і Латвія (9,3 євро), а найвища у таких країнах, як Данія (43,5 євро), Люксембург (40,6 євро), Бельгія (39,7 євро), Швеція (36,6 євро), Нідерланди (35,9 євро) і Франція (35,8 євро).

Погодинна вартість робочої сили у промисловості становила 27,4 євро в ЄС і 33,2 євро в зоні євро. У сфері послуг вона склали 27,0 і 29,6 євро відповідно. У будівництві погодинні витрати на робочу силу склали 25,0 євро в ЄС і 27,6 євро в зоні євро.

Витрати на оплату праці складаються із зарплати і не пов'язаних з зарплатою витрат (наприклад, соціальних внесків роботодавців). Частка цих витрат у загальному обсязі витрат на робочу силу становила 23,7% в ЄС і 25,6% у зоні євро.

Таким чином, середня погодинна оплата праці в Данії складає близько 37,5 євро.

Нагадаємо, що очікувана тривалість трудової діяльності країнах Європейського союзу (ЄС) в 2017 році склала 36 років, що на три роки більше, ніж у 2000 році. За даними статистичної служби ЄС, тривалість трудового життя коливається від 32 років в Італії до 42 років у Швеції.

Як повідомляло РБК-Україна, показник фактичного індивідуального споживання на душу населення в країнах ЄС в 2017 році коливався від 54% у Болгарії до 132% у Люксембурзі.