У Євросоюзі жорстко відреагували на погрози Шойгу проти країн Балтії

Реакція Євросоюзу на заяви Росії

У Європейському Союзі відреагували на нові погрози з боку РФ на адресу Латвії, Литви, Естонії та Фінляндії.

У Брюсселі спростували твердження про те, що ці країни нібито причетні до ударів по території Росії.

Відповідна заява прозвучала під час пресконференції речниці Єврокомісії Аніти Гіппер.

Контекст звинувачень Москви

Заяви російської сторони з'явилися після серії успішних атак по нафтовій інфраструктурі окупантів, зокрема в районі Балтійського моря.

Ці події відбуваються на тлі зростання цін на енергоресурси через ситуацію на Близькому Сході, а також тимчасового пом'якшення санкційного тиску США на російську нафту.

16 квітня секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Москва нібито має право на самооборону через атаки українських дронів.

Він також припустив, що країни Балтії та Фінляндія можуть вважатися учасниками агресії, якщо надають повітряний простір для таких ударів.

Позиція Єврокомісії

"Цілком очевидно, що такі заяви є частиною російського підручника з дезінформації, а також створюють приводи для ескалації та підривають регіональну безпеку. Нічого нового", - зазначила прес-секретар Єврокомісії.

Гіппер наголосила, що країни Балтії та Фінляндія вже виступили з офіційними заявами, в яких відкинули подібні звинувачення.

За її словами, наразі відсутні будь-які докази, що підтверджують позицію російської сторони.