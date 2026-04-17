ua en ru
Пт, 17 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Євросоюзі жорстко відреагували на погрози Шойгу проти країн Балтії

16:14 17.04.2026 Пт
РФ не надала жодних доказів своїх звинувачень
aimg Анастасія Никончук
У Євросоюзі жорстко відреагували на погрози Шойгу проти країн Балтії Фото: секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу (kremlin.ru)

Речниця Європейської комісії Аніта Гіппер заявила, що звинувачення Росії на адресу країн Балтії та Фінляндії є частиною дезінформації і не мають доказів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Європейської комісії Аніту Гіппер під час прес-конференції.

Читайте також: Трамп зробив нову заяву щодо війни РФ проти України

Реакція Євросоюзу на заяви Росії

У Європейському Союзі відреагували на нові погрози з боку РФ на адресу Латвії, Литви, Естонії та Фінляндії.

У Брюсселі спростували твердження про те, що ці країни нібито причетні до ударів по території Росії.

Відповідна заява прозвучала під час пресконференції речниці Єврокомісії Аніти Гіппер.

Контекст звинувачень Москви

Заяви російської сторони з'явилися після серії успішних атак по нафтовій інфраструктурі окупантів, зокрема в районі Балтійського моря.

Ці події відбуваються на тлі зростання цін на енергоресурси через ситуацію на Близькому Сході, а також тимчасового пом'якшення санкційного тиску США на російську нафту.

16 квітня секретар Ради безпеки РФ Сергій Шойгу заявив, що Москва нібито має право на самооборону через атаки українських дронів.

Він також припустив, що країни Балтії та Фінляндія можуть вважатися учасниками агресії, якщо надають повітряний простір для таких ударів.

Позиція Єврокомісії

"Цілком очевидно, що такі заяви є частиною російського підручника з дезінформації, а також створюють приводи для ескалації та підривають регіональну безпеку. Нічого нового", - зазначила прес-секретар Єврокомісії.

Гіппер наголосила, що країни Балтії та Фінляндія вже виступили з офіційними заявами, в яких відкинули подібні звинувачення.

За її словами, наразі відсутні будь-які докази, що підтверджують позицію російської сторони.

Нагадуємо, що раніше Шойгу заявив, що Росія розглядає можливість застосування "права на самооборону" у відповідь на атаки безпілотників по своїх об'єктах.

За його словами, прольоти українських дронів над територіями сусідніх країн можуть бути пов'язані або з неефективною роботою їхніх систем ППО, або з усвідомленим наданням повітряного простору Фінляндією і державами Балтії.

У разі підтвердження останнього варіанта Москва, як стверджує чиновник, може посилатися на 51 статтю Статуту ООН.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Війна в Україні Сергей Шойгу Євросоюз
Новини
Вперше за 18 років: король Швеції прибув до України з неанонсованим візитом
Вперше за 18 років: король Швеції прибув до України з неанонсованим візитом
Аналітика
"Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи
Юлія Акимова, Вероніка Марченко "Мені прилетіло в будинок". Репортаж із Дружківки, де воду черпають із калюж, а за людьми полюють КАБи