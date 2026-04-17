В Евросоюзе жестко отреагировали на угрозы Шойгу против стран Балтии

16:14 17.04.2026 Пт
РФ не предоставила никаких доказательств своих обвинений
aimg Анастасия Никончук
В Евросоюзе жестко отреагировали на угрозы Шойгу против стран Балтии Фото: секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу (kremlin.ru)

Спикер Европейской комиссии Анита Гиппер заявила, что обвинения России в адрес стран Балтии и Финляндии являются частью дезинформации и не имеют доказательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Европейской комиссии Аниту Гиппер во время пресс-конференции.

Реакция Евросоюза на заявления России

В Европейском Союзе отреагировали на новые угрозы со стороны РФ в адрес Латвии, Литвы, Эстонии и Финляндии.

В Брюсселе опровергли утверждения о том, что эти страны якобы причастны к ударам по территории России.

Соответствующее заявление прозвучало во время пресс-конференции спикера Еврокомиссии Аниты Гиппер.

Контекст обвинений Москвы

Заявления российской стороны появились после серии успешных атак по нефтяной инфраструктуре оккупантов, в том числе в районе Балтийского моря.

Эти события происходят на фоне роста цен на энергоресурсы из-за ситуации на Ближнем Востоке, а также временного смягчения санкционного давления США на российскую нефть.

16 апреля секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что Москва якобы имеет право на самооборону из-за атак украинских дронов.

Он также допустил, что страны Балтии и Финляндия могут считаться участниками агрессии, если предоставляют воздушное пространство для таких ударов.

Позиция Еврокомиссии

"Совершенно очевидно, что такие заявления являются частью российского учебника по дезинформации, а также создают поводы для эскалации и подрывают региональную безопасность. Ничего нового", – отметила пресс-секретарь Еврокомиссии.

Гиппер подчеркнула, что страны Балтии и Финляндия уже выступили с официальными заявлениями, в которых отвергли подобные обвинения.

По ее словам, на данный момент отсутствуют какие-либо доказательства, подтверждающие позицию российской стороны.

Напоминаем, что ранее Шойгу заявил, что Россия рассматривает возможность применения "права на самооборону" в ответ на атаки беспилотников по своим объектам.

По его словам, пролеты украинских дронов над территориями соседних стран могут быть связаны либо с неэффективной работой их систем ПВО, либо с осознанным предоставлением воздушного пространства Финляндией и государствами Балтии.

В случае подтверждения последнего варианта Москва, как утверждает чиновник, может ссылаться на 51 статью Устава ООН.

