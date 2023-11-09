У Євросоюзі засудили російську атаку по цивільному судну в Одеській області
Напад РФ на іноземне цивільне судно в Одеській області є ще одним доказом посилення Кремлем глобальної кризи продовольчої безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Петера Стано.
"Цей напад на іноземне цивільне судно є ще однією ескалацією Росії", - йдеться в повідомленні.
Також він сказав, що це доказ того, що РФ тероризує цивільне військово-морське судноплавство.
Стано сказав, що завдаючи ударів по українських портах і експортних об'єктах, Росія навмисно посилює глобальну кризу продовольчої безпеки.
Що цьому передувало
Учора Сили оборони півдня України повідомили, що російські окупанти завдали ракетного удару по судну, яке заходило в порт Одеської області.
За даними військових, окупанти випустили в напрямку одного з портів Одеської області протирадіолокаційну ракету Х-31П.
"Ракета влучила в надбудову цивільного судна під прапором Ліберії, в момент його заходу в порт", - уточнюють у Силах оборони півдня.
Унаслідок удару три члени екіпажу - громадяни Філіппін - дістали поранення. Одного з них госпіталізували. Також загинув лоцман, а ще один працівник порту дістав поранення.
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