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В Евросоюзе осудили российскую атаку по гражданскому судну в Одесской области

Четверг 09 ноября 2023 18:35
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В Евросоюзе осудили российскую атаку по гражданскому судну в Одесской области Архивное фото: представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Петер Стано (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Нападение РФ на иностранное гражданское судно в Одесской области является еще одним доказательством усиления Кремлем глобального кризиса продовольственной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ЕС по вопросам внешней и политики безопасности Петера Стано.

"Это нападение на иностранное гражданское судно является еще одной эскалацией России", - говорится в сообщении.

Также он сказал, что это доказательство того, что РФ терроризирует гражданское военно-морское судоходство.

Стано сказал, что нанося удары по украинским портам и экспортным объектам, Россия намеренно усугубляет глобальный кризис продовольственной безопасности.

Что этому предшествовало

Вчера Силы обороны юга Украины сообщили, что российские кафиры нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области.

По данным военных, оккупанты выпустили в направлении одного из портов Одесской области противорадиолокационную ракету Х-31П.

"Ракета попала в надстройку гражданского судна под флагом Либерии, в момент его захода в порт", - уточняют в Силах обороны юга.

В результате удара три члена экипажа - граждане Филиппин - получили ранения. Одного из них госпитализировали. Также погиб лоцман, а еще один работник порта получил ранения.

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