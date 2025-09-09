UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

В Євросоюзі відреагували на авіаудар РФ по Яровій, де загинули понад 20 людей

Фото: голова Євроради Антоніу Кошта (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта різко відреагував на жорстку атаку Росії по Україні вдень 9 вересня. Йдеться про авіаудар по селищу Ярова Донецької області, внаслідок якого загинули понад 20 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у соцмережі Х.

У відповідь на загибель понад 20 цивільних від російського удару Кошта поставив три питання.

"Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир? Коли Росія перестане вбивати людей? Коли президент Путін (ред.- російський диктатор Володимир Путін) погодиться розпочати мирні переговори, які вже погодився президент Зеленський?" - написав голова Євроради.
 

Авіаудар РФ по Яровій 9 вересня

Сьогодні російські війська скинули авіабомбу на людей під час видачі пенсій у селищі Ярова на Донеччині.

Спочатку повідомлялося про 21 загиблого, однак згодом кількість жертв зросла до 23. Крім того, відомо про 18 поранених жителів селища, троє з них перебувають у важкому стані.

За попередньою інформацією, окупанти обстріляли громаду авіабомбою КАБ-250. Більшість загиблих - люди пенсійного віку.

Частину постраждалих евакуювали до лікарні у Слов’янську, серед них є пацієнти у важкому стані. За словами гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, серед поранених - начальниця місцевого відділення.

Також у "Укрпошті" заявили про зміну порядку виплат пенсій у прифронтових районах.

Все що відомо про трагедію, де знаходиться Ярова та як реагують на черговий воєнний злочин РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна

