В Євросоюзі відреагували на авіаудар РФ по Яровій, де загинули понад 20 людей

Авіаудар РФ по Яровій 9 вересня

Сьогодні російські війська скинули авіабомбу на людей під час видачі пенсій у селищі Ярова на Донеччині.

Спочатку повідомлялося про 21 загиблого, однак згодом кількість жертв зросла до 23. Крім того, відомо про 18 поранених жителів селища, троє з них перебувають у важкому стані.

За попередньою інформацією, окупанти обстріляли громаду авіабомбою КАБ-250. Більшість загиблих - люди пенсійного віку.

Частину постраждалих евакуювали до лікарні у Слов’янську, серед них є пацієнти у важкому стані. За словами гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, серед поранених - начальниця місцевого відділення.

Також у "Укрпошті" заявили про зміну порядку виплат пенсій у прифронтових районах.

