В Евросоюзе отреагировали на авиаудар РФ по Яровой, где погибли более 20 человек

Авиаудар РФ по Яровой 9 сентября

Сегодня российские войска сбросили авиабомбу на людей во время выдачи пенсий в поселке Яровая Донецкой области.

Сначала сообщалось о 21 погибшем, однако впоследствии количество жертв возросло до 23. Кроме того, известно о 18 раненых жителях поселка, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, оккупанты обстреляли общину авиабомбой КАБ-250. Большинство погибших - люди пенсионного возраста.

Часть пострадавших эвакуировали в больницу в Славянске, среди них есть пациенты в тяжелом состоянии. По словам гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского, среди раненых - начальница местного отделения.

Также в "Укрпочте" заявили об изменении порядка выплат пенсий в прифронтовых районах.

Все что известно о трагедии, где находится Яровая и как реагируют на очередное военное преступление РФ, - читайте в материале РБК-Украина