В Євросоюзі відреагували на авіаудар РФ по Яровій, де загинули понад 20 людей

Голова Європейської Ради Антоніу Кошта різко відреагував на жорстку атаку Росії по Україні вдень 9 вересня. Йдеться про авіаудар по селищу Ярова Донецької області, внаслідок якого загинули понад 20 мирних жителів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву у соцмережі Х .

"Чи це має на увазі Росія, коли говорить про мир? Коли Росія перестане вбивати людей? Коли президент Путін (ред.- російський диктатор Володимир Путін) погодиться розпочати мирні переговори, які вже погодився президент Зеленський?" - написав голова Євроради.

У відповідь на загибель понад 20 цивільних від російського удару Кошта поставив три питання.

Авіаудар РФ по Яровій 9 вересня

Сьогодні російські війська скинули авіабомбу на людей під час видачі пенсій у селищі Ярова на Донеччині.

Спочатку повідомлялося про 21 загиблого, однак згодом кількість жертв зросла до 23. Крім того, відомо про 18 поранених жителів селища, троє з них перебувають у важкому стані.

За попередньою інформацією, окупанти обстріляли громаду авіабомбою КАБ-250. Більшість загиблих - люди пенсійного віку.

Частину постраждалих евакуювали до лікарні у Слов’янську, серед них є пацієнти у важкому стані. За словами гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського, серед поранених - начальниця місцевого відділення.

Також у "Укрпошті" заявили про зміну порядку виплат пенсій у прифронтових районах.

Все що відомо про трагедію, де знаходиться Ярова та як реагують на черговий воєнний злочин РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна