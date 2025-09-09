В Евросоюзе отреагировали на авиаудар РФ по Яровой, где погибли более 20 человек

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта резко отреагировал на жесткую атаку России по Украине днем 9 сентября. Речь идет об авиаударе по поселку Яровая Донецкой области, в результате которого погибли более 20 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в соцсети Х .

"Имеет ли это в виду Россия, когда говорит о мире? Когда Россия перестанет убивать людей? Когда президент Путин (ред.- российский диктатор Владимир Путин) согласится начать мирные переговоры, на которые уже согласился президент Зеленский?" - написал председатель Евросовета.

В ответ на гибель более 20 гражданских от российского удара Кошта задал три вопроса.

Авиаудар РФ по Яровой 9 сентября

Сегодня российские войска сбросили авиабомбу на людей во время выдачи пенсий в поселке Яровая Донецкой области.

Сначала сообщалось о 21 погибшем, однако впоследствии количество жертв возросло до 23. Кроме того, известно о 18 раненых жителях поселка, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

По предварительной информации, оккупанты обстреляли общину авиабомбой КАБ-250. Большинство погибших - люди пенсионного возраста.

Часть пострадавших эвакуировали в больницу в Славянске, среди них есть пациенты в тяжелом состоянии. По словам гендиректора "Укрпочты" Игоря Смелянского, среди раненых - начальница местного отделения.

Также в "Укрпочте" заявили об изменении порядка выплат пенсий в прифронтовых районах.

Все что известно о трагедии, где находится Яровая и как реагируют на очередное военное преступление РФ, - читайте в материале РБК-Украина