В ЕС предлагают ввести против Беларуси такие же санкции, как против РФ, - СМИ
Польша, Литва, Эстония, Латвия и Ирландия предлагают ввести против Беларуси все санкции, которые были применены в отношении РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PolskieRadio.
По данным издания, такое инициатива о синхронизации ограничений содержится в предложениях к девятому пакету антироссийских санкций, которые направили в Еврокомиссию пять вышеперечисленных государств.
При этом в PolskieRadio отмечают, что вопрос применения к Беларуси всех санкций, которые были задействованы в отношении РФ, уже некоторое время обсуждают в Брюсселе. При помощи такой инициативы хотят как можно сильнее ударить по белорусской экономике, заставить режим в Минске прекратить помощь Москве и предотвратить обход санкций со стороны россиян.
Единогласная поддержка такого решения среди стран-членов ЕС все еще остается под вопросом.
Также, как отмечает издание, пять стран предлагают внести в новый пакет санкций против РФ запрет на импорт бриллиантов из России, запрет на использование антивирусного программного обеспечения Kaspersky в ЕС, запрет на продажу недвижимости россиянам и отключение банков страны-агрессора от системы SWIFT.
Напомним, ранее стало известно, что лидер белорусского режима Александр Лукашенко договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о размещении российских войск на территории РБ.
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