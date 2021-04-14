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В Євросоюзі заговорили про нові санкції проти Росії через Україну

Новость на русском → Брюссель, Середа 14 квітня 2021 13:01
В Євросоюзі заговорили про нові санкції проти Росії через Україну Фото: ЄС може ввести нові санкції проти РФ (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Польща в ЄС заявила про необхідність введення нових санкцій проти Росії через її агресію проти України. Це підтримують ще 7 країн блоку.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

Санкції проти РФ хочуть ввести через підрив територіальної цілісності України, зазначив Джозвяк.

"Польща наполягає на нових санкціях ЄС проти Росії щодо підриву територіальної цілісності України. На сьогоднішній день цю позицію підтримують 7 інших країн-членів ЄС", - написав журналіст.

Нагадаємо, голова МЗС України заявив, що потрібні заходи, які б стримували РФ. Це може бути новий пакет санкцій, пряма підтримка Заходу і зміцнення обороноздатності.

Крім того, у Кремлі допустили, що Росію можуть відключити від Visa і MasterCard.

Нагадаємо, МЗС Росії звинуватив НАТО в підбурюванні до загострення на Донбасі.

Зазначимо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія стягує свої війська біля українського кордону на трьох напрямках.

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