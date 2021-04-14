В Євросоюзі заговорили про нові санкції проти Росії через Україну

Польща в ЄС заявила про необхідність введення нових санкцій проти Росії через її агресію проти України . Це підтримують ще 7 країн блоку.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter журналіст Рікард Джозвяк.

Санкції проти РФ хочуть ввести через підрив територіальної цілісності України, зазначив Джозвяк.

"Польща наполягає на нових санкціях ЄС проти Росії щодо підриву територіальної цілісності України. На сьогоднішній день цю позицію підтримують 7 інших країн-членів ЄС", - написав журналіст.

Нагадаємо, голова МЗС України заявив, що потрібні заходи, які б стримували РФ. Це може бути новий пакет санкцій, пряма підтримка Заходу і зміцнення обороноздатності.

Крім того, у Кремлі допустили, що Росію можуть відключити від Visa і MasterCard.