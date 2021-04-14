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МИД России обвинил НАТО в подстрекательстве к обострению на Донбассе

Новина українською → Москва, Среда 14 апреля 2021 10:04
МИД России обвинил НАТО в подстрекательстве к обострению на Донбассе Фото: Россия стягивает войска к границам Украины (gur.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Министерстве иностранных дел РФ обвинили НАТО в "подстрекательстве" к обострению на Донбассе. В РФ заявили, что Альянс не выражает озабоченности в отношении того, что происходит на Донбассе якобы со стороны украинских военных.

Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает ТАСС.

Также, по ее словам, Евросоюз наблюдает за происходящим на Донбассе и "всячески воодушевляет киевский режим".

"НАТО - военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом", - считает он.

Отметим, около двух недель назад Российская Федерация начала стягивать войска к украинской границе. В НАТО заявили о поддержке Украины и предупреждают РФ о последствиях новой агрессии.

Напомним, Россия сосредоточила на границе с Украиной наибольшее число войск с 2014 года.

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска возле украинской границы на трех направлениях.

Все это происходит на фоне эскалации ситуации на Донбассе. При этом в России считают "ответственной" за обострение на Донбассе именно Украину.

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