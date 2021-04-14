МИД России обвинил НАТО в подстрекательстве к обострению на Донбассе

В Министерстве иностранных дел РФ обвинили НАТО в "подстрекательстве" к обострению на Донбассе . В РФ заявили, что Альянс не выражает озабоченности в отношении того, что происходит на Донбассе якобы со стороны украинских военных.

Также, по ее словам, Евросоюз наблюдает за происходящим на Донбассе и "всячески воодушевляет киевский режим".

"НАТО - военный альянс, который должен заниматься вопросами безопасности, опять же всячески заигрывает с Киевом", - считает он.

Отметим, около двух недель назад Российская Федерация начала стягивать войска к украинской границе. В НАТО заявили о поддержке Украины и предупреждают РФ о последствиях новой агрессии.