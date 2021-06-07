В Евросоюзе вакцинировали от коронавируса около четверти взрослого населения

В Евросоюзе привили двумя дозами вакцин от коронавируса 90 млн человек. Это примерно 25% всего взрослого населения объединения.

Об этом в Twitter сообщила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант.

Ранее Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что к концу июля Евросоюз вакцинирует от коронавируса 70% взрослого населения.

"Последние новости о поставках вакцин и вакцинации в ЕС. Устойчивый прогресс. К настоящему моменту полностью вакцинированы 90 млн взрослых в Евросоюзе - это примерно четверть взрослого населения", - написала она.

Напомним, сегодня американская фармацевтическая компания Moderna подала заявку на рассмотрение регулятора ЕС для получения разрешения на использование вакцины от коронавируса среди подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Также Moderna подала аналогичную заявку регулятору Канады.

Отметим, 6 июня Израиль расширил кампанию по вакцинации от коронавируса. Теперь в стране прививку могут получить подростки в возрасте от 12 до 16 лет.

Кроме того, в Китае вакцину Sinovac разрешили использовать для детей и подростков в возрасте от трех до 17 лет.