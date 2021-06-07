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В Євросоюзі вакцинували від коронавірусу близько чверті дорослого населення

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Євросоюзі прищепили двома дозами вакцин від коронавірусу 90 млн осіб. Це приблизно 25% всього дорослого населення об'єднання.

Про це в Twitter повідомила офіційний представник Єврокомісії Дана Спінант.

"Останні новини про постачання вакцин і вакцинації в ЄС. Стійкий прогрес. До теперішнього моменту повністю вакциновані 90 млн дорослих в Євросоюзі - це приблизно чверть дорослого населення", - написала вона.

Раніше Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що до кінця липня Євросоюз вакцинує від коронавірусу 70% дорослого населення.

Нагадаємо, сьогодні американська фармацевтична компанія Moderna подала заявку на розгляд регулятора ЄС для отримання дозволу на використання вакцини від коронавірусу серед підлітків у віці від 12 до 16 років. Також Moderna подала аналогічну заявку регулятору Канади.

Зазначимо, 6 червня Ізраїль розширив кампанію з вакцинації від коронавірусу. Тепер в країні щеплення можуть отримати Підлітки у віці від 12 до 16 років.

Крім того, в Китаї вакцину Sinovac дозволили використовувати для дітей та підлітків віком від трьох до 17 років.

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