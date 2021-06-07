Moderna подала заявку в ЕС на использование своей COVID-вакцины для подростков

Американская фармацевтическая компания Moderna подала заявку на рассмотрение регулятора ЕС для получения разрешения на использование вакцины от коронавируса среди подростков в возрасте от 12 до 16 лет. Также Moderna подала аналогичную заявку регулятору Канады.

"Мы рады объявить о подаче заявки на условный допуск нашей вакцины от коронавируса Европейским агентством по лекарственным средствам для использования для подростков в ЕС", - заявил главный исполнительный директор компании Стефан Бансель.

Также компания говорится подать аналогичную заявку регулятору Соединенных Штатов.

В мае Moderna объявила, что исследование 2/3 фазы TeenCOVE вакцины от COVID-19 среди подростков достигло первичной конечной точки иммуногенности, обеспечив успешный переход иммунного ответа к вакцинации взрослых.

В ходе исследования не наблюдалось случаев заболевания COVID-19 у участников, получивших две дозы вакцины Moderna по первичному определению. Эффективность вакцины среди почти 2500 подростков, получивших вакцину Moderna, составила 100% при использовании того же определения случаев заболевания, что и в исследовании 3 фазы COVE среди взрослых.