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В Евросоюзе сделали 150 миллионов COVID-прививок

Автор: Артур Родивилов

В Евросоюзе сделано 150 млн прививок от коронавируса. Первую дозу вакцины получила уже четверть взрослого населения.

Об этом сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

В июне вакцин будет достаточно, чтобы привить 70% взрослого населения, отметила глава Еврокомиссии.

В мире сделано уже миллиард прививок от коронавируса. Больше всего прививок было сделано в Соединенных Штатах.

Чтобы достичь уровня в 10 млрд прививок, что будет означать вакцинацию около 75% населения планеты, нужен 21 месяц.

В настоящее время введено достаточно доз, чтобы полностью вакцинировать 6,3% населения мира, однако распределение препаратов было неравномерным.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил обязательное ношение масок для людей, которые вакцинировались от коронавируса.

Кроме того, 21 апреля Байден объявил, что в США сделали 200 млн прививок от коронавируса за 92 дня его президентства.

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