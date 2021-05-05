В Евросоюзе сделали 150 миллионов COVID-прививок

В июне вакцин будет достаточно, чтобы привить 70% взрослого населения, отметила глава Еврокомиссии.

В мире сделано уже миллиард прививок от коронавируса. Больше всего прививок было сделано в Соединенных Штатах.

Чтобы достичь уровня в 10 млрд прививок, что будет означать вакцинацию около 75% населения планеты, нужен 21 месяц.

В настоящее время введено достаточно доз, чтобы полностью вакцинировать 6,3% населения мира, однако распределение препаратов было неравномерным.