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В Євросоюзі зробили 150 мільйонів COVID-щеплень

Автор: Артур Родивилов

В Євросоюзі зроблено 150 млн щеплень від коронавірусу. Першу дозу вакцини отримала вже чверть дорослого населення.

Про це повідомила у Twitter голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У червні вакцин буде достатньо, щоб прищепити 70% дорослого населення, зазначила глава Єврокомісії.

У світі зроблено вже мільярд щеплень від коронавірусу. Найбільше щеплень було зроблено в Сполучених Штатах.

Щоб досягти рівня в 10 млрд щеплень, що означатиме вакцинацію близько 75% населення планети, потрібен 21 місяць.

В даний час введено достатньо доз, щоб повністю вакцинувати 6,3% населення світу, проте розподіл препаратів був нерівномірним.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден скасував обов'язкове носіння масок для людей, які вакцинувалися від коронавірусу.

Крім того, 21 квітня Байден оголосив, що у США зробили 200 млн щеплень від коронавірусу за 92 дні його президентства.

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