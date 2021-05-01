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От COVID-19 привились уже 100 млн американцев

Новина українською → США, Суббота 01 мая 2021 01:55
От COVID-19 привились уже 100 млн американцев Фото: по крайней мере одну дозу вакцины получили уже 55% населения США (Stefano Guidi / Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Полный курс прививок от коронавируса в США уже прошли 100 миллионов взрослых американцев. Это 38% взрослого населения страны.

Об этом сообщает CNN.

В то же время по крайней мере одну дозу вакцины получили уже 55% населения.

"Сто миллионов американцев с чувством облегчения и покоя знают, что после долгого и трудного года они защищены от вируса", - заявил координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс.

Всего в США сделано около 240 миллионов прививок.

Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил обязательное ношение масок для людей, которые вакцинировались от коронавируса.

Кроме того, 21 апреля Байден объявил, что в США сделали 200 млн прививок от коронавируса за 92 дня его президентства.

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