От COVID-19 привились уже 100 млн американцев
Фото: по крайней мере одну дозу вакцины получили уже 55% населения США (Stefano Guidi / Getty Images)
Полный курс прививок от коронавируса в США уже прошли 100 миллионов взрослых американцев. Это 38% взрослого населения страны.
Об этом сообщает CNN.
В то же время по крайней мере одну дозу вакцины получили уже 55% населения.
"Сто миллионов американцев с чувством облегчения и покоя знают, что после долгого и трудного года они защищены от вируса", - заявил координатор Белого дома по реагированию на пандемию Джеффри Зинтс.
Всего в США сделано около 240 миллионов прививок.
Напомним, президент Соединенных Штатов Джо Байден отменил обязательное ношение масок для людей, которые вакцинировались от коронавируса.
Кроме того, 21 апреля Байден объявил, что в США сделали 200 млн прививок от коронавируса за 92 дня его президентства.