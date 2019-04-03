У Євросоюзі прокоментували прохання Мей про відтермінування Brexit

Фото: Дональд Туск (president.gov ua)

Голова Євроради Туск запропонував "набратися терпіння"

Голова Європейської ради Дональд Туск у відповідь на прохання британського прем'єра Терези Мей про чергову відстрочку Brexit запропонував "набратися терпіння", натякнувши, що в Єврораді готові дати ще час на підготовку договору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Туска у Twitter.

"Навіть враховуючи, що після сьогоднішнього дня ми не знаємо, чим це закінчиться, давайте наберемося терпіння", - написав Туск.

Водночас голова фракції Європарламенту "Альянс лібералів і демократів за Європу" Гі Верхофстадт, який брав участь у переговорній команді ЄС щодо Brexit, побачив у проханні Терези Мей пошук компромісу і шанс виходу з глухого кута.

"Добре, що прем'єр-міністр Тереза Мей шукає компроміс між сторонами. Краще пізно, ніж ніколи", - написав він у Twitter.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція "відкрита" для продовження терміну виходу Британії з ЄС на певних умовах, попередивши, що Європейський Союз не може залишатися "заручником" політичної кризи у Великій Британії у зв'язку з ситуацією з Brexit.

Нагадаємо, 2 квітня прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила про необхідність нового відтермінування виходу країни з Євросоюзу, не назвавши при цьому конкретних дат нової відстрочки.