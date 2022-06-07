UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Евросоюзе призвали Турцию занять более решительную позицию по отношению к РФ

Флаг ЕС (Фото: gettzimages.com)
Автор: Константин Широкун

Евросоюз обратился к Турции с призывом занять более решительную позицию по отношению к России. В первую очередь, речь идет о строгом соблюдении санкций, введенных ЕС и США против РФ. Об этом заявил член Европейской комиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teletrader.

"Мы приветствуем конструктивную роль Турции в деэскалации конфликта. В то же время мы продолжаем призывать Турцию к большей бдительности, когда речь идет о предотвращении обхода санкций против России", – заявил Вархели.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина, Россия и Турция согласовали дорожную карту для вывоза украинского зерна из заблокированных портов на Черном море. Схему могут утвердить уже на этой неделе.

До этого глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу сообщил, что будет обсуждать механизм обеспечения судоходства с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Санкции против РоссииТурцияЕвросоюз