В Євросоюзі закликали Туреччину зайняти більш рішучу позицію стосовно РФ

Євросоюз звернувся до Туреччини із закликом зайняти більш рішучу позицію по відношенню до Росії. В першу чергу, мова йде про суворе дотримання санкцій, введених ЄС і США проти РФ. Про це заявив член Європейської комісії з питань розширення і політики добросусідства Олівер Вархелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Teletrader .

"Ми вітаємо конструктивну роль Туреччини в деескалації конфлікту. У той же час ми продовжуємо закликати Туреччину до більшої пильності, коли мова йде про запобігання обходу санкцій проти Росії", – заявив Вархелі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна, Росія і Туреччина погодили дорожню карту для вивезення українського зерна із заблокованих портів на Чорному морі. Схему можуть затвердити вже цього тижня.

До цього глава МЗС Туреччини Мевлют Чавошоглу повідомив, що обговорюватиме механізм забезпечення судноплавства з російським колегою Сергієм Лавровим.

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