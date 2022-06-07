RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Євросоюзі закликали Туреччину зайняти більш рішучу позицію стосовно РФ

Прапор ЄС (Фото: gettzimages.com)
Автор: Константин Широкун

Євросоюз звернувся до Туреччини із закликом зайняти більш рішучу позицію по відношенню до Росії. В першу чергу, мова йде про суворе дотримання санкцій, введених ЄС і США проти РФ. Про це заявив член Європейської комісії з питань розширення і політики добросусідства Олівер Вархелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Teletrader.

"Ми вітаємо конструктивну роль Туреччини в деескалації конфлікту. У той же час ми продовжуємо закликати Туреччину до більшої пильності, коли мова йде про запобігання обходу санкцій проти Росії", – заявив Вархелі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна, Росія і Туреччина погодили дорожню карту для вивезення українського зерна із заблокованих портів на Чорному морі. Схему можуть затвердити вже цього тижня.

До цього глава МЗС Туреччини Мевлют Чавошоглу повідомив, що обговорюватиме механізм забезпечення судноплавства з російським колегою Сергієм Лавровим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти РосіїТурцияЕвросоюз