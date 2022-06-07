В Евросоюзе призвали Турцию занять более решительную позицию по отношению к РФ

Евросоюз обратился к Турции с призывом занять более решительную позицию по отношению к России. В первую очередь, речь идет о строгом соблюдении санкций, введенных ЕС и США против РФ. Об этом заявил член Европейской комиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Оливер Вархели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Teletrader .

"Мы приветствуем конструктивную роль Турции в деэскалации конфликта. В то же время мы продолжаем призывать Турцию к большей бдительности, когда речь идет о предотвращении обхода санкций против России", – заявил Вархели.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина, Россия и Турция согласовали дорожную карту для вывоза украинского зерна из заблокированных портов на Черном море. Схему могут утвердить уже на этой неделе.

До этого глава МИД Турции Мевлют Чавошоглу сообщил, что будет обсуждать механизм обеспечения судоходства с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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