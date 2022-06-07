ru ua
Вт, 07 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В Євросоюзі закликали Туреччину зайняти більш рішучу позицію стосовно РФ

Новость на русском →
Брюссель, Вівторок 07 червня 2022 01:37
В Євросоюзі закликали Туреччину зайняти більш рішучу позицію стосовно РФ Прапор ЄС (Фото: gettzimages.com)
Автор: Константин Широкун

Євросоюз звернувся до Туреччини із закликом зайняти більш рішучу позицію по відношенню до Росії. В першу чергу, мова йде про суворе дотримання санкцій, введених ЄС і США проти РФ. Про це заявив член Європейської комісії з питань розширення і політики добросусідства Олівер Вархелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Teletrader.

"Ми вітаємо конструктивну роль Туреччини в деескалації конфлікту. У той же час ми продовжуємо закликати Туреччину до більшої пильності, коли мова йде про запобігання обходу санкцій проти Росії", – заявив Вархелі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна, Росія і Туреччина погодили дорожню карту для вивезення українського зерна із заблокованих портів на Чорному морі. Схему можуть затвердити вже цього тижня.

До цього глава МЗС Туреччини Мевлют Чавошоглу повідомив, що обговорюватиме механізм забезпечення судноплавства з російським колегою Сергієм Лавровим.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Санкції проти Росії Турция Евросоюз
NEWS
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова
Як довго може протриматися Україна в умовах війни: відповідь Данілова
DAILY
Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Рівняння на центр. Як змінюються відносини між командою Зеленського та місцевою владою