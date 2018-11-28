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Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу

Новини » Політика    28.11.2018 - 02:22
Ще один штат США визнав Голодомор геноцидом українського народу
Фото: Голодомор (РБК-Україна)

Алабама стала 21 штатом Сполучених Штатів, що визнав Голодомор 1932-1933 років

Штат Алабама (США) визнав Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост посольства України в США у Facebook.

У посольстві також зазначили, що Алабама стала 21 штатом Сполучених Штатів Америки, який визнав геноцидом Голодомор в Україні.

"Штат Алабама визначає Голодомор 1933-1932 років в Україні геноцидом. І стає 21 американським штатом, який офіційно приєднується до вшанування пам'яті жертв цієї трагедії", - йдеться у повідомленні.

 

Штат Алабама визначає Голодомор 1933-1932 років в Україні геноцидом. І стає 21 американським штатом, який офіційно приєднується до вшанування пам'яті жертв цієї трагедії. #Голодомор #Holodomor

Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США Вівторок, 27 листопад 2018 р.

Зазначимо, рішення про визнання Голодомору геноцидом українського народу цього місяця ухвалили ще три штати США - Коннектикут (21 листопада) та Північна Кароліна (19 листопада), Орегон (15 листопада).

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час зустрічі з конгресменом Сандером Левіним, який протягом останніх десятиліть був активним лобістом інтересів України, заявив, що Україна цінує внесок США у питання визнання Голодомору геноцидом українського народу.

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Новини України Сполучені Штати АмерикигеноцидГолодомор
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