Викид вуглекислого газу в світі досяг рекордного рівня

Ілюстративне фото (pixabаy.com)

Обсяг викиду вуглекислого газу в усьому світі збільшився на 1,6%

Обсяг викиду вуглекислого газу (СО2) в усьому світі в 2017 році збільшився на 1,6% до рекордного рівня, і в поточному році ця тенденція продовжиться. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на доповідь Міжнародного енергетичного агентства (МЕА).

У доповіді говориться, що збільшення викидів вуглекислого газу пов'язане із зростанням світового попиту на енергоносії. За оцінками МЕА, протягом найближчих двох десятиліть обсяг буде тільки рости. Передбачається, що до 2040 року викид СО2 вдвічі перевищить нинішній, зокрема, за рахунок збільшення попиту в швидко зростаючих економіках країн Азії.

Згідно з прогнозами, попит на газ у найближчі 20 років зросте на 45%, при цьому до 2040 року до 60% газу буде поставлятися в зрідженому вигляді. Крім того, все меншу роль в усьому світі буде грати вугілля.

Автори доповіді вважають бурхливий розвиток відновлюваної енергетики одним із сприятливих факторів для світової екології. Вони прогнозують, що до 2040 року 45% енергоспоживання в усьому світі буде здійснюватися за рахунок відновлюваних енергоносіїв.

При цьому експерти попереджають, що через чотири роки, можливо, розпочне тимчасово відчуватися нестача нафти черезте, що після кризи останніх років нафтова промисловість не вкладала достатньо коштів в нафтовидобувні установки.

Нагадаємо, раніше Європейський парламент підтримав рішення знизити гранично допустимі норми викидів діоксиду вуглецю (CO2) новими автомобілями на 40% до 2030 року в порівнянні з 2020 роком.

У лютому 2018 року депутати Європейського парламенту затвердили нові правила скорочення викидів в атмосферу вуглекислого газу CO2 і фінансування низьковуглецевих інновацій.