У Євросоюзі пропонують за 30 років на 100% скоротити викиди парникових газів

У стратегії Єврокомісії описано вісім сценаріїв розвитку подій
Викиди вуглекислого газу у країнах Європейського союзу (ЄС) можна скоротити до нуля протягом наступних 30 років. Про це йдеться у стратегії захисту клімату Єврокомісії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.
Так, у стратегії описано вісім сценаріїв розвитку подій.
Два сценарії передбачають скорочення викидів парникових газів до нуля. Інші сценарії враховують скорочення викидів на 80-95%.
"Скорочення викидів на 100% цілком можливе", - заявив єврокомісар із питань захисту клімату Мігель Аріас Каньєте.
За його словами, це потребуватиме значних інвестицій: до 290 мільярдів євро на рік. З іншого боку, країни ЄС могли б заощадити ці кошти на імпорті енергоносіїв, вказав єврокомісар.
У документі йдеться про відмову від використання нафти, вугілля і природного газу, під час згоряння яких виділяється вуглекислий газ.
Раніше РБК-Україна писало, що держави-учасниці Паризької кліматичної угоди повинні щонайменше втричі скоротити обсяги викидів вуглекислого газу (СО2), щоб запобігти кліматичній катастрофі.
Нагадаємо, обсяги викиду вуглекислого газу в усьому світі в 2017 році збільшилися на 1,6% до рекордного рівня, і в поточному році ця тенденція триває.