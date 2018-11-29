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У Євросоюзі пропонують за 30 років на 100% скоротити викиди парникових газів

Новини » Суспільство    29.11.2018 - 09:13
У Євросоюзі пропонують за 30 років на 100% скоротити викиди парникових газів
Ілюстративне фото (zmescience.com)

У стратегії Єврокомісії описано вісім сценаріїв розвитку подій

Викиди вуглекислого газу у країнах Європейського союзу (ЄС) можна скоротити до нуля протягом наступних 30 років. Про це йдеться у стратегії захисту клімату Єврокомісії, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Так, у стратегії описано вісім сценаріїв розвитку подій.

Два сценарії передбачають скорочення викидів парникових газів до нуля. Інші сценарії враховують скорочення викидів на 80-95%.

"Скорочення викидів на 100% цілком можливе", - заявив єврокомісар із питань захисту клімату Мігель Аріас Каньєте.

За його словами, це потребуватиме значних інвестицій: до 290 мільярдів євро на рік. З іншого боку, країни ЄС могли б заощадити ці кошти на імпорті енергоносіїв, вказав єврокомісар.

У документі йдеться про відмову від використання нафти, вугілля і природного газу, під час згоряння яких виділяється вуглекислий газ.

Раніше РБК-Україна писало, що держави-учасниці Паризької кліматичної угоди повинні щонайменше втричі скоротити обсяги викидів вуглекислого газу (СО2), щоб запобігти кліматичній катастрофі. 

Нагадаємо, обсяги викиду вуглекислого газу в усьому світі в 2017 році збільшилися на 1,6% до рекордного рівня, і в поточному році ця тенденція триває.

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