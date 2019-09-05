В Евросоюзе поддержали запуск ВАКС в Украине

Представительство Европейского союза в Украине поддержало запуск работы Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), который состоялся 5 сентября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представительства в Twitter.

Так, в представительстве подчеркнули, что Европейский союз будет оказывать поддержку Высшему антикоррупционном суда для борьбы с коррупцией.

"Сегодня Высший антикоррупционный суд Украины приступает к работе. ЕС поздравляет Украину с этим событием. Мы будем продолжать оказывать поддержку суду в выполнении его важной роли в борьбе с коррупцией", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске работы Высшего антикоррупционного суда. Также глава государства подчеркнул, что работе ВАКС помогут на законодательном уровне и пообещал помощь для наказания топ-чиновников.

Как писало РБК-Украина, председатель ВАКС Елена Танасевич сообщила, что коллегии судей, которые будут рассматривать уголовные дела, уже были созданы. По ее словам, были избраны 6 следственных судей, которые будут осуществлять судебный контроль за соблюдением прав и свобод человека.

Кроме того, в Высший антикоррупционный суд передадут свыше 3 тыс. уголовных производств, которые сейчас находятся на рассмотрении местных судов.