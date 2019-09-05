В Євросоюзі підтримали запуск ВАКС в Україні

Представництво Європейського союзу в Україні підтримало запуск роботи Вищого антикорупційного суду (ВАКС), який відбувся 5 вересня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представництва в Twitter.

Так, в представництві наголосили, що Європейський союз надаватиме підтримку Вищому антикорупційному суду для боротьби з корупцією.

"Сьогодні Вищий антикорупційний суд України приступає до роботи. ЄС вітає Україну з цією подією. Ми будемо продовжувати надавати підтримку суду у виконанні його важливої ролі в боротьбі з корупцією", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск роботи Вищого антикорупційного суду. Також глава держави наголосив, що роботі ВАКС допоможуть на законодавчому рівні та пообіцяв допомогу для покарання топ-чиновників.

Як писало РБК-Україна, голова ВАКС Олена Танасевич повідомила, що колегії суддів, які розглядатимуть кримінальні справи, вже були створені. За її словами, було обрано 6 слідчих суддів, які здійснюватимуть судовий контроль за дотриманням прав та свобод людини.

Крім того, до Вищого антикорупційного суду передадуть понад 3 тис. кримінальних проваджень, які зараз перебувають на розгляді місцевих судів.