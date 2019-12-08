В Евросоюзе поддержали новое соглашение Украины с МВФ

Новая программа сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) откроет путь к макрофинансовой помощи со стороны Европейского союза. Об этом заявил посол ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter.

Так, европейский посол назвал подписание соглашения о сотрудничестве между Украиной и МВФ своевременным и выразил уверенность, что договор откроет путь к макрофинансовой помощи ЕС.

"Такое нужное и своевременное заключение соглашения на техническом уровне, международное признание текущих реформ в Украине. Вместе с недавним принятием закона о борьбе с отмыванием денег (окончательный анализ которого еще продолжается) должно открыть путь к макрофинансовой помощи ЕС", - заявил Маасикас.

Напомним, вечером 7 декабря в Офисе президента сообщили, что Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева согласовали новую трехлетнюю программу сотрудничества.

Как пояснил премьер-министр Алексей Гончарук, новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ будет способствовать быстрому росту украинской экономики. По его словам, это совместная программа, в которой декларируются планы и намерения, по которым страна будет жить в ближайший период времени.

До этого глава Кабинета министров заявлял, что между Украиной и МВФ не существует дедлайнов по достижению договоренности относительно новой программы сотрудничества.