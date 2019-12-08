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Гончарук о новой программе с МВФ: экономика будет расти быстрее

Новости » Политика     08.12.2019 - 02:47
Гончарук о новой программе с МВФ: экономика будет расти быстрее
Фото: Алексей Гончарук (РБК-Украина)

Появится больше рабочих мест

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что благодаря новой программе Украины с Международным валютным фондом украинская экономика будет расти быстрее. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Гончарука.

Он отметил, что фактически, это совместная программа, в которой декларируются планы и намерения, по которым страна будет жить в ближайший период времени.

"Поддержка со стороны таких крупных системных институтов - маркер доверия к стране. А значит для нас будут более дешевые ресурсы - для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, выше зарплаты", - подчеркнул Гончарук.

Он добавил, что со всеми платежами, которые правительство должно осуществить, страна справится.

Напомним, вечером 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский и директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева договорились о новой программе сотрудничества. Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ.

Ранее Гончарук заявлял, что между Украиной и Международным валютным фондом (МВФ) не существует дедлайнов по достижению договоренности относительно новой программы МВФ.

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