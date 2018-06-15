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Беларусь приостановила выполнение двух смертных приговоров

НовостиОбщество    15.06.2018 - 14:41
Фото: флаг Беларуси (wikipedia.org)
Фото: флаг Беларуси (wikipedia.org)

Осужденные написали обращения, рассмотрения которых может длиться около месяца

Верховный суд Беларуси приостановил исполнение двух смертных приговоров на время рассмотрения обращений осужденных Игоря Гершанкова и Семена Бережного. Об этом сообщает минский правозащитный центр "Вясна" со ссылкой на информацию родственников осужденных.

Так, обращение предусматривают возможность замены приговора, рассказал адвокат центра Павел Сапелка.

"Надзорная жалоба для любого осужденного - это всегда шанс для того, чтобы приговор был изменен. Но если это смертный приговор, то, безусловно, каждый такой шанс может быть последним. И если мы узнаем, что исполнение смертного приговора приостановлено, это означает, что человек, как минимум, на период рассмотрения надзорной жалобы и принятия по ней решения останется живым", - уверен адвокат.

Как сообщается, обычно процедура рассмотрения длится минимум один месяц.

Добавляется, что в июле 2017 года двух мужчин признали виновными в убийстве и похищении. Следствие установило, что они были частью банды, которая убивала пожилых хозяев квартир, чтобы завладеть их имуществом.

Напомним, что ранее Совет Европы призвал Беларусь ввести мораторий на смертную казнь как первый шаг к ее окончательной отмене.

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Теги публикации: Беларусь, смертная казнь  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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