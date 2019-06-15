У Євросоюзі засудили Білорусь за смертну кару

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Таке покарання в Білорусі порушує Загальну декларацію прав людини

Європейський союз засуджує вироки ув'язнених страти у Білорусі і закликає владу країни ввести мораторій на її застосування. Як інформує РБК-Україна, про це заявила прес-секретар зовнішньополітичної служби ЄС Майя Косьянчич.

Вона назвала смертну кару "жорстоким, нелюдським та таким, що принижує гідність покаранням", заявивши, що це порушує пункт Загальної декларації прав людини про невід'ємне право на життя.

Косьянич підкреслила, що смертна кара суперечить міжнародним зобов'язанням Мінська, а Білорусь на сьогодні єдина в Європі країна, у якій застосовується ця міра покарання.

Нагадаємо, 13 червня 2019 стало відомо, що у Білорусі розстріляли засудженого за вбивство трьох чоловік Олександра Жильникова. Доля другого фігуранта справи - В'ячеслава Сухарко - невідома.

Відзначимо, за даними білоруських ЗМІ, перший в Білорусі в 2019 році смертний вирок був винесений мешканцю Бобруйська Олександру Осиповичу. На початку року за вбивство двох дівчат його засудили до розстрілу.

Amnesty International також підрахувала, у 2018 році в Білорусі до смертної кари засудили чотири людини.