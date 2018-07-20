В Евросоюзе обеспокоены принятием в Израиле закона о еврейском национальном государстве

Закон препятствует решению израильско-палестинского конфликта

Евросоюз выражает обеспокоенность законом Израиля о еврейском национальном государстве, который признает право на самоопределение народа только за евреями. Об этом в четверг, 19 июля, сказала верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Могерини, передает DW.

По словам Могерини, этот закон препятствует релизации принципа "два народа - два государства" в решении израильско-палестинского конфликта.

"Мы очень четко заявляли, что когда речь идет о решении "два народа - два государства", это единственный путь вперед, и следует избегать любых шагов, которые усложнят или сделают невозможным воплощение этого решения в жизнь", - заявила Могерини.

В Палестине отреагировали на такой закон Израиля и назвали его расистским и таким, что может привести к режиму апартеида.

Напомним, 19 июля стало известно, что израильский парламент (Кнессет) принял конституционный закон о еврейском характере государства Израиль, который, в частности, закрепляет за ивритом статус единственного государственного языка.