Кнессет объявил Израиль еврейским национальным государством

Единственным государственным языком Израиля объявлен иврит

Израильский парламент (Кнессет) принял конституционный закон о еврейском характере государства Израиль, который, в частности, закрепляет за ивритом статус единственного государственного языка. Об этом сообщает Haaretz.

Отметим, закон закрепляет декларативные нормы о том, что Израиль является национальным государством еврейского народа, где он осуществляет свое естественное религиозное, культурное и историческое право на самоопределение. Также в законе указано, что единый Иерусалим является столицей Израиля.

Кроме того, по новому закону единственным государственным языком объявлен иврит, арабский язык наделили статусом особого. Последний пункт вызвал острую дискуссию. Также Израиль обязуется заботиться о благе евреев и израильтян за границей, а также остается открытым для репатриации евреев из любой страны мира.

Ко всему прочему, еврейский и григорианский календари получают равный статус официальных, а шаббат и еврейские праздники объявлены официальными днями отдыха в Израиле. В то же время за представителями других национальностей сохраняется право использовать другой день для выходного.

Конституционный закон имеет статус основного, поэтому может быть отменен только равным по значению. В ходе обсуждений в Кнессете из проекта исключили некоторые спорные моменты, такие как создание исключительно еврейских населенных пунктов и использование еврейских традиций в качестве источника права для судебной системы Израиля.

Напомним, в июне супруге премьера Израиля Биньямина Нетаньяху предъявили обвинение в мошенничестве. Ей инкриминируют растрату почти 100 тыс. долларов на оплату кейтеринга.