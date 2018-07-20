У Євросоюзі занепокоєні ухваленням в Ізраїлі закону про єврейську національну державу

Закон перешкоджає вирішенню ізраїльсько-палестинського конфлікту

Євросоюз висловлює стурбованість законом Ізраїлю про єврейську національну державу, котрий визнає право на самовизначення народу лише за євреями. Про це у четвер, 19 липня, сказала верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріка Могеріні, передає DW.

За словами Могеріні, цей закон перешкоджає релізації принципу "два народи - дві держави" у вирішенні ізраїльсько-палестинського конфлікту.

"Ми дуже чітко заявляли, що коли йдеться про рішення "два народи - дві держави", це єдиний шлях уперед, і варто уникати будь-яких кроків, які ускладнять чи унеможливлять втілення цього рішення в життя", - заявила Могеріні.

У Палестині відреагували на такий закон Ізраїлю і назвали його расистським й таким, що може призвести до режиму апартеїду.

Нагадаємо, 19 липня стало відомо, що ізраїльський парламент (Кнесет) прийняв конституційний закон про єврейський характер держави Ізраїль, який, зокрема, закріплює за івритом статус єдиної державної мови.