ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Евросоюзе назвали ограничение деятельности фондов Навального нарушением обязательств РФ

Новина українською → Брюссель, Вторник 27 апреля 2021 22:37
В Евросоюзе назвали ограничение деятельности фондов Навального нарушением обязательств РФ Фото: глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Приостановка деятельности связанных с российским оппозиционером Алексеем Навальным фондов противоречит международным обязательства России. В Евросоюзе призвали российские власти прекратить систематические репрессии в отношении своих граждан.

Об этом в Twitter заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Приостановка деятельности организаций, связанных с Алексеем Навальным, в том числе "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК) противоречит международным обязательствам России", - написал Боррель.

Он призвал российские власти "пересмотреть недавние решения” фондам оппозиционного политика и “прекратить систематические репрессии в отношении основных прав граждан".

Напомним, 27 апреля городской суд Москвы по ходатайству прокуратуры запретил ФБК и Фонду защиты прав граждан (ФЗПГ) Алексея Навального пользоваться СМИ, размещать материалы в интернете, участвовать в выборах и референдумах, а также пользоваться банковскими вкладами. Защита оппозиционера заявила о готовности обжаловать это решение.

Отметим, ранее прокуратура Москвы приостановила деятельность штабов Навального. В связи с этим решение сторонники Навального объявили о приостановлении работы и прекратили вести страницы в соцсетях.

РБК-Украина сообщало, что 21 апреля в российских городах прошли акции в поддержку Навального. На митингах правоохранители задержали более 1,2 тысячи человек. Наиболее жесткие задержания проходили в Санкт-Петербурге.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Навальный Евросоюз
NEWS
Ермак: пока неизвестна дата встречи Зеленского с Путиным, но она может стать исторической
Ермак: пока неизвестна дата встречи Зеленского с Путиным, но она может стать исторической
DAILY
"Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента
Анастасия Извощиковаспециально для РБК-Украина "Русские горки" Эммануэля Макрона. Чего ждать Украине от французского президента