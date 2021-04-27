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У Євросоюзі назвали обмеження діяльності фондів Навального порушенням зобов'язань РФ

Новость на русском → Брюссель, Вівторок 27 квітня 2021 22:37
У Євросоюзі назвали обмеження діяльності фондів Навального порушенням зобов'язань РФ Фото: глава зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель(Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Призупинення діяльності пов'язаних з російським опозиціонером Олексієм Навальним суперечить міжнародним зобов'язанням Росії. У Євросоюзі закликали російську владу припинити систематичні репресії щодо своїх громадян.

Про це в Twitter заявив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

"Призупинення діяльності організацій, пов'язаних з Олексієм Навальним, у тому числі" Фонду боротьби з корупцією" (ФБК) суперечить міжнародним зобов'язанням Росії", - написав Боррель.

Він закликав російську владу "переглянути недавні рішення" фондам опозиційного політика і"припинити систематичні репресії щодо основних прав громадян".

Нагадаємо, 27 квітня міський суд Москви за клопотанням прокуратури заборонив ФБК і Фонду захисту прав громадян (ФЗПГ) Олексія Навального користуватися ЗМІ, розміщувати матеріали в Інтернеті, брати участь у виборах і референдумах, а також користуватися банківськими вкладами. Захист опозиціонера заявив про готовність оскаржити це рішення.

Зазначимо, раніше прокуратура Москви призупинила діяльність штабів Навального. У зв'язку з цим рішення прихильники Навального оголосили про призупинення роботи і припинили вести сторінки в соцмережах.

РБК-Україна повідомляло, що 21 квітня в російських містах пройшли акції на підтримку Навального. На мітингах правоохоронці затримали понад 1,2 тисячі осіб. Найбільш жорсткі затримання проходили в Санкт-Петербурзі.

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