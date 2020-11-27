В Евросоюзе будут судить дипломата из Ирана за терроризм

Иранский дипломат предстанет перед судом Антверпена (Бельгии) по обвинению в планировании взрыва на митинге оппозиционной иранской группы во Франции в 2018 году. Это впервые в истории, когда в ЕС судят иранского дипломата.

Об этом сообщает BBC.

Бельгийская прокуратура обвинила дипломата Ассадолу Ассади и трех других лиц в планировании нападения на митинг Национального совета сопротивления Ирана (NCRI) в Париже. С программной речью на митинге выступил адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани.

Ассади был третьим советником в посольстве Ирана в Вене. Французские официальные лица заявили, что он отвечал за разведку в южной Европе и действовал по приказу Тегерана.

Напомним, США назвали Россию, Китай и Иран основными угрозами нацбезопасности.

Также компания Microsoft заявила о кибератаках из России, Китая и Ирана на штабы Дональда Трампа и Джо Байдена.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о своем большом вкладе в борьбу с терроризмом.